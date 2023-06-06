«Куинз Парк Рейнджерс» заключили контракт с Батлэндом

Голкипер Джэк Батлэнд стал новым игроком «Куинз Парк Рейнджерс», сообщает Sky Sports.

Игрока подписали на правах свободного агента. До этого британский голкипер играл в аренде в «Манчестер Юнайтед», будучи закреплённым за «Кристал Пэлас».

В сезоне-2022/2023 Батлэнд так и не сыграл ни одного матча. Большую часть карьеры вратарь провел в «Сток Сити»: он перешел туда в сезоне-2014/2015, а покинул клуб в 2020 году. Один из самых ярких эпизодов в карьере английского вратаря — сезон-2018/2019, когда он в составе «Сток Сити» поучаствовал в 45 матчах, в 18 из которых не пропустил ни одного гола.

«Куинз Парк Рейнджерс» сейчас играют в Чемпионшипе. По итогам сезона клуб занимает 20-е место из 24. Команда набрала 50 очков в 46 матчах.