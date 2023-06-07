«Фиорентина» — «Вест Хэм»: во сколько финал Лиги конференций, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 7 июня, состоится финал Лиги конференций — 2022/2023, в котором встретятся итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм». Игра пройдёт на стадионе «Фортуна Арена» в Праге (Чехия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Лига конференций. Финал
07 июня 2023, среда. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В полуфинале Лиги конференций «Фиорентина» обыграла «Базель» (1:2, 3:1), а «Вест Хэм» победил нидерландский «АЗ» (2:1, 1:0). В предыдущем сезоне Лигу конференций выиграла «Рома», обыгравшая со счётом 1:0 «Фейеноорд» в финальном матче.
В итальянской Серии А нынешнего сезона «Фиорентина» заняла восьмое место. «Вест Хэм» расположился на 14-й строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги.
Комментарии
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