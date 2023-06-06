Парфёнов: пришло уведомление о том, что мы играем в стыках. Что нам сделать — отказаться?

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов рассказал, готова ли команда играть в РПЛ.
«Большими клубами не сразу становились. Началась истерия, что нас кто-то не хочет видеть, что не по-спортивному вышли в стыки. Мы не пляшем на костях, просто делали свою работу, но есть регламент. Потом пришло уведомление о том, что мы играем в стыках. Что нам сделать – отказаться? Нет, конечно. Регламент перед началом чемпионата подписывают. В чём виноваты клуб, тренеры? Что касается структуры, то вспомните «Краснодар», который выходил с шестого места напрямую. Сейчас мы видим, что с командой. Сразу сложно всё сделать, но у нас две команды играют, академия работает. Надеюсь, условия будут улучшаться. Для нас стыки – это событие. Пацаны молодые довольные сидят, им это интересно», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».
- 6 июня 2023
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