ЭСК: арбитр верно не назначил пенальти в ворота «Динамо» на 85-й минуте матча с «Локо»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала верным решение арбитра Романа Сафьяна не назначать пенальти в ворота «Динамо» на 85-й минуте матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:4).

«Решение экспертно-судейской комиссии мотивировано тем, что в действиях игрока обороняющейся команды «Динамо» №15 Сабы Сазонова в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Локомотив» №7 Артёмом Дзюбой в собственной штрафной площади, комиссия не усмотрела нарушения правил, так как оба игрока одновременно касаются мяча, после чего между ними происходит незначительный контакт по инерции, являющийся ненаказуемым ввиду отсутствия безрассудности в действиях защитника. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», — сообщается в телеграм-канале РФС.