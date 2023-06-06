ЭСК: арбитр верно не назначил пенальти в ворота «Динамо» на 85-й минуте матча с «Локо»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала верным решение арбитра Романа Сафьяна не назначать пенальти в ворота «Динамо» на 85-й минуте матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:4).
«Решение экспертно-судейской комиссии мотивировано тем, что в действиях игрока обороняющейся команды «Динамо» №15 Сабы Сазонова в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Локомотив» №7 Артёмом Дзюбой в собственной штрафной площади, комиссия не усмотрела нарушения правил, так как оба игрока одновременно касаются мяча, после чего между ними происходит незначительный контакт по инерции, являющийся ненаказуемым ввиду отсутствия безрассудности в действиях защитника. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», — сообщается в телеграм-канале РФС.
- 6 июня 2023
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