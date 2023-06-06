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ЭСК: судья ошибочно не удалил игрока «Урала» Сиссе в матче с «Химками»

ЭСК: судья ошибочно не удалил игрока «Урала» Сиссе в матче с «Химками»
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза посчитала ошибочным решение арбитра Алексея Амелина не удалять игрока «Урала» Ибраима Сиссе на 50-й минуте матча 29-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Химки» №7 Ильёй Садыговым, по мнению всех членов комиссии, угрожали безопасности соперника, учитывая высокую скорость вступления в единоборство, высокий контакт с продавливанием развёрнутой ногой с использованием открытой стопы, что говорит о применении чрезмерной силы игроком «Урала». В связи с этим комиссия единогласно считает, что судье следовало удалить с поля данного игрока за серьёзное нарушение правил игры», — сообщается на сайте РФС.

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