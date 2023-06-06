Гришин: задача ЦСКА — бороться за первое место с «Зенитом». Но для этого надо усиливаться

Бывший главный тренер юношеской команды московского ЦСКА Александр Гришин высказался о нынешнем состоянии красно-синих.

«Любой тренер не откажется от хороших футболистов, но на данный момент линия нападения у ЦСКА укомплектована. Мы видим, что Федотов надеется на Заболотного и Чалова. Но, как мне кажется, нужен креативный инсайдер. Если найдут суперигрока по типу Малкома, то, конечно, это будет усиление.

Команде, которая ставит задачу бороться за первое место с «Зенитом», надо усиливаться. ЦСКА стоит брать сильных футболистов, независимо от их гражданства. Главное, чтобы они были сильнее тех, кто сейчас есть в составе», – сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.