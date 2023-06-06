Месси, Мбаппе и Кварацхелия — в символической сборной топ-5 лиг Европы по версии WhoScored
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Статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную топ-5 европейских чемпионатов.
Вратарь: Херемьяс Ледесма («Кадис», средняя оценка – 7,03).
Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл», 7,41), Бенжамен Павар («Бавария», 7,17), Андрей Жиротто («Нант», 7,09), Рафаэл Геррейру («Боруссия», 7,27).
Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 7,4), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», 7,58), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, 7,58), Хвича Кварацхелия («Наполи», 7,43).
Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ», 8,28), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 7,8).
Победу в английской Премьер-лиге одержал «Манчестер Сити», в итальянской Серии А — «Наполи», в испанской Примере — «Барселона», в немецкой Бундеслиге — «Бавария», а во французской Лиге 1 — «ПСЖ».
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