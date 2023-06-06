Дмитрий Карсаков: серебро ЦСКА в РПЛ считаю золотым, потому что «Зенит» стоит особняком

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Карсаков подвёл итоги сезона Российской Премьер-Лиги.
«В этом сезоне порадовал ЦСКА — клуб занял второе место. В нашем чемпионате я вообще считаю это золотым, потому что «Зенит» стоит особняком. Могу сказать, что порадовал «Локомотив» после зимней паузы. Команда действительно играла очень хорошо. Впечатлили молодые ребята, которые перешли в команду зимой — Пиняев и Глушенков.
Жалко, что в этом сезоне вылетело «Торпедо». Это значимая команда для моей жизни: я окончил школу этого клуба. Конечно, хотелось бы, чтобы традиции московского клуба возобновлялись, тем более сейчас у них строится новый стадион. Надеюсь, они поскорее вернутся в РПЛ», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 6 июня 2023
-
22:04
-
22:01
-
21:57
-
21:43
-
21:40
-
21:36
-
21:20
-
21:20
-
21:17
-
21:16
-
21:12
-
21:06
-
21:00
-
20:48
-
20:41
-
20:40
-
20:25
-
20:25
-
20:00
-
19:49
-
19:40
-
19:34
-
19:20
-
19:16
-
19:03
-
19:00
-
18:57
-
18:42
-
18:40
-
18:38
-
18:20
-
18:14
-
18:03
-
18:01
-
18:00