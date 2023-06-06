Дмитрий Карсаков: серебро ЦСКА в РПЛ считаю золотым, потому что «Зенит» стоит особняком

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Карсаков подвёл итоги сезона Российской Премьер-Лиги.

«В этом сезоне порадовал ЦСКА — клуб занял второе место. В нашем чемпионате я вообще считаю это золотым, потому что «Зенит» стоит особняком. Могу сказать, что порадовал «Локомотив» после зимней паузы. Команда действительно играла очень хорошо. Впечатлили молодые ребята, которые перешли в команду зимой — Пиняев и Глушенков.

Жалко, что в этом сезоне вылетело «Торпедо». Это значимая команда для моей жизни: я окончил школу этого клуба. Конечно, хотелось бы, чтобы традиции московского клуба возобновлялись, тем более сейчас у них строится новый стадион. Надеюсь, они поскорее вернутся в РПЛ», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.