Мбаппе уговаривает Тюрама перейти в «ПСЖ»

Килиан Мбаппе старается убедить Маркуса Тюрама перейти в «ПСЖ». Он хочет играть со своим соотечественником в одном клубе в следующем сезоне.

Луиш Кампуш, советник «ПСЖ» по спортивным вопросам, считает, что Тюрам идеально подходит команде на роль «девятки», так что француз может перейти в парижский клуб на правах свободного агента.

Сам Тюрам пока не принял окончательного решения.

Сейчас Маркус Тюрам является игроком «Боруссии» Мёнхенгладбах, которая завершила сезон на 10-й строчке Бундеслиги, набрав 43 очка в 34 матчах.

Сам Тюрам в розыгрыше лиги сезона-2022/2023 смог поучаствовать в 30 матчах, забил 13 голов и отдал шесть голевых передач.

25-летний нападающий провел в «Боруссии» уже четыре сезона — он перешёл в клуб из французского «Генгама» в сезоне-2019/2020.