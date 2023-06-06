Тебас поиздевался над провалом Суперлиги

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас пошутил над основателями Суперлиги Европы в связи с выходом «Ювентуса» из проекта.
Сегодня, 6 июня, «Ювентус» объявил о своём выходе из числа организаторов Суперлиги Европы. Туринская команда была в числе 12 клубов, заявивших о создании Суперлиги в апреле 2021 года.
Хавьер Тебас, давно критикующий идею создания Суперлиги, выложил снимок, на котором запечатлены президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, президент «Барселоны» Жоан Лапорта, а также Бернд Райхарт — генеральный директор A22 Sports, компании, которая занимается развитием проекта Суперлиги.
«Последний пусть закроет дверь и выключит свет», — с иронией написал Тебас на своей странице в «Твиттере».
Большинство клубов-организаторов Суперлиги вышли из проекта ещё в том же месяце, когда турнир был заявлен.
- 6 июня 2023
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