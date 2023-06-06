Мантуан: хочется побеждать снова и снова, чтобы празднование повторилось опять

Бразильский нападающий «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, какие эмоции он испытал на праздновании чемпионства.

«Каждый раз это было по-разному. А история с шариками вообще стала настоящим сюрпризом для нас и болельщиков. В какой-то степени она окунула нас в детство и вызвала такие же непосредственные эмоции. Было очень классно!

Во-первых, огромное спасибо нашим болельщикам за такое празднование в городе. Во-вторых, побывав в эпицентре всего этого, поймал себя на мысли: хочется побеждать и побеждать снова и снова. Чтобы это всё повторилось опять, оказаться в этом море радости и ликования. Я был в полном восторге! То, что я увидел, мне очень-очень понравилось». — приводит слова Мантуана «Матч ТВ».