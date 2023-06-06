Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: Канте близок к переходу в «Аль-Иттихад», ему предложили зарплату € 100 млн в год

Романо: Канте близок к переходу в «Аль-Иттихад», ему предложили зарплату € 100 млн в год
Комментарии

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте близок к переходу в саудовский «Аль-Иттихад». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Делегация «Аль-Иттихада» прибыла в Лондон, чтобы подготовить необходимые документы. Клуб планирует подписать игрока в качестве свободного агента. Контракт будет подписан до 2025 года, а зарплата Канте составит € 100 млн в год.

Из-за травм Канте принял участие в девяти матчах «Челси» во всех турнирах нынешнего сезона. В составе «аристократов» полузащитник выигрывал Лигу чемпионов в 2021 году.

Ранее «Аль-Иттихад» сообщил о переходе бывшего нападающего «Реала» Карима Бензема. Форвард отыграл в стане «сливочных» 14 сезонов, принял участие в 647 матчах клуба, в которых забил 353 гола.

Материалы по теме
Бензема прокомментировал переход в «Аль-Иттихад»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023