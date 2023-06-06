Романо: Канте близок к переходу в «Аль-Иттихад», ему предложили зарплату € 100 млн в год
Поделиться
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте близок к переходу в саудовский «Аль-Иттихад». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Делегация «Аль-Иттихада» прибыла в Лондон, чтобы подготовить необходимые документы. Клуб планирует подписать игрока в качестве свободного агента. Контракт будет подписан до 2025 года, а зарплата Канте составит € 100 млн в год.
Из-за травм Канте принял участие в девяти матчах «Челси» во всех турнирах нынешнего сезона. В составе «аристократов» полузащитник выигрывал Лигу чемпионов в 2021 году.
Ранее «Аль-Иттихад» сообщил о переходе бывшего нападающего «Реала» Карима Бензема. Форвард отыграл в стане «сливочных» 14 сезонов, принял участие в 647 матчах клуба, в которых забил 353 гола.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июня 2023
-
00:51
-
00:51
-
00:42
-
00:25
-
00:19
-
00:17
-
00:03
- 6 июня 2023
-
23:46
-
23:42
-
23:34
-
23:33
-
23:12
-
23:10
-
22:56
-
22:56
-
22:48
-
22:40
-
22:26
-
22:04
-
22:01
-
21:57
-
21:43
-
21:40
-
21:36
-
21:20
-
21:20
-
21:17
-
21:16
-
21:12
-
21:06
-
21:00
-
20:48
-
20:41
-
20:40
-
20:25
Партнерский контент