УЕФА угрожал отстранить «Ювентус» от еврокубков на три года

УЕФА надавил на «Ювентус», чтобы помешать созданию Суперлиги Европы, заявляет As.

По информации этого же издательства, генеральный директор «старой синьоры» Маурицио Сканавино направил «Реалу» и «Барселоне», другим основателям турнира, письмо с предложением встретиться и обсудить отказ «Ювентуса» от участии в организации Суперлиги.

В этом сообщении президент клуба упомянул, что Союз европейских футбольных ассоциаций грозится исключить «Ювентус» из еврокубков на три сезона, припоминая нашумевшие дела о финансовых махинациях клуба.

В Суперлиге шокированы таким поведением УЕФА и готовы защищать интересы «Ювентуса» с юридической точки зрения.

Сам клуб же опровергает информацию о давлении со стороны.