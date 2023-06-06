Талалаев: я надолго пришёл в «Химки», у меня контракт «3+2», нет пункта о неустойке

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев рассказал, что в его контракте с клубом нет пункта о неустойке.

«Много вопросов по поводу неустойки. Я надолго пришёл в «Химки», у меня контракт «3+2», потому что законодательство не позволяет подписать сразу на пять лет. В моём соглашении нет пункта о неустойке. Как мы можем говорить об этом, если там этого нет? Штаб остаётся, те, кто работал в «Ахмате», в «Торпедо», продолжат работу и здесь. Мне дают возможность участвовать в формировании команды, не только в селекции, в работе молодёжной команды», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 подмосковный клуб занял предпоследнее, 15-е место в чемпионате России и вылетел в Первую лигу.