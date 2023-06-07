Марек Гамшик попрощался с футбольной карьерой

Словацкий полузащитник Марек Гамшик со слезами на глазах попрощался с футболом во время матча турецкой лиги «Трабзонспор» — «Аланьяспор» (5:1).
Болельщики и клуб с особенным трепетом подошли к прощанию с игроком. На поле и на экранах стадиона появились плакаты, приуроченные к этому событию.
Большую часть карьеры полузащитник провёл в «Наполи» (он начал играть там в сезоне-2007/2008 и покинул клуб через 10 лет, в сезоне-2018/2019). Сегодня эта команда стала чемпионом Серии А. Такого результата Гамшик так и не добился в составе неаполитанского клуба.
За свою карьеру Гамшик вышел на поле 701 раз, забил 145 голов и отдал 105 голевых передач. Сейчас бывшему футболисту 35 лет, и за свою карьеру он поиграл в итальянской, китайской, шведской и турецкой лигах.
- 7 июня 2023
-
00:51
-
00:51
-
00:42
-
00:25
-
00:19
-
00:17
-
00:03
- 6 июня 2023
-
23:46
-
23:42
-
23:34
-
23:33
-
23:12
-
23:10
-
22:56
-
22:56
-
22:48
-
22:40
-
22:26
-
22:04
-
22:01
-
21:57
-
21:43
-
21:40
-
21:36
-
21:20
-
21:20
-
21:17
-
21:16
-
21:12
-
21:06
-
21:00
-
20:48
-
20:41
-
20:40
-
20:25