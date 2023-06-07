Марек Гамшик попрощался с футбольной карьерой

Словацкий полузащитник Марек Гамшик со слезами на глазах попрощался с футболом во время матча турецкой лиги «Трабзонспор» — «Аланьяспор» (5:1).

Болельщики и клуб с особенным трепетом подошли к прощанию с игроком. На поле и на экранах стадиона появились плакаты, приуроченные к этому событию.

Большую часть карьеры полузащитник провёл в «Наполи» (он начал играть там в сезоне-2007/2008 и покинул клуб через 10 лет, в сезоне-2018/2019). Сегодня эта команда стала чемпионом Серии А. Такого результата Гамшик так и не добился в составе неаполитанского клуба.

За свою карьеру Гамшик вышел на поле 701 раз, забил 145 голов и отдал 105 голевых передач. Сейчас бывшему футболисту 35 лет, и за свою карьеру он поиграл в итальянской, китайской, шведской и турецкой лигах.