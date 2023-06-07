Мойес: «Фиорентина» — сложный соперник, как и все итальянские клубы

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес прокомментировал предстоящий финальный матч Лиги конференций против «Фиорентины».
«Еврокубковый финал — это очень волнительно для тренера. Надеюсь, это только начало. Всегда верил, что лучшие годы впереди. Я определённо наслаждаюсь этим моментом. Меня очень впечатлила «Фиорентина». После чемпионата мира они показывают очень хороший футбол. Они вышли в финал Кубка Италии, а это о чём-то говорит. Сложный соперник, как и все итальянские клубы. Мы с уважением относимся к «Фиорентине», — приводит слова Мойеса официальный сайт УЕФА.
В минувшем сезоне «Вест Хэм» занял 14-е место в чемпионате Англии. «Фиорентина» стала восьмой в чемпионате Италии, а также дошла до финала Кубка страны.
Финал Лиги конференций пройдёт 7 июня на «Фортуна Арене» в Праге. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.
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