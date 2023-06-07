Источник: Месси принял решение продолжить карьеру в «Интер Майами»

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси продолжит карьеру в МЛС.

«Месси выбрал «Интер Майами». Больше никаких воссоединений. Это его пункт назначения», — написал журналист Эрнан Кастильо в «Твиттере».

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/23. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента: Лионель выступал за команду с лета 2021 года. Отец Месси Хорхе заявил, что его сын хочет вернуться в «Барселону», в структуре которой находился с 2000 по 2021 год.

В завершившемся сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

Отец Месси приехал на встречу с президентом «Барселоны»: