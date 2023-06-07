Источник: Месси принял решение продолжить карьеру в «Интер Майами»
Поделиться
Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси продолжит карьеру в МЛС.
«Месси выбрал «Интер Майами». Больше никаких воссоединений. Это его пункт назначения», — написал журналист Эрнан Кастильо в «Твиттере».
Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/23. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента: Лионель выступал за команду с лета 2021 года. Отец Месси Хорхе заявил, что его сын хочет вернуться в «Барселону», в структуре которой находился с 2000 по 2021 год.
В завершившемся сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.
Отец Месси приехал на встречу с президентом «Барселоны»:
Комментарии
- 7 июня 2023
-
04:07
-
03:44
-
03:31
-
03:28
-
03:18
-
03:08
-
03:07
-
02:53
-
02:48
-
02:45
-
02:16
-
02:09
-
02:00
-
01:51
-
01:51
-
00:51
-
00:51
-
00:42
-
00:25
-
00:19
-
00:17
-
00:03
- 6 июня 2023
-
23:46
-
23:42
-
23:34
-
23:33
-
23:12
-
23:10
-
22:56
-
22:56
-
22:48
-
22:40
-
22:26
-
22:04
-
22:01
Партнерский контент