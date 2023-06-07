В Бразилии приняли законопроект о расизме, названный в честь Винисиуса

Законодательное собрание Рио-де-Жанейро во вторник приняло законопроект, получивший название в честь нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.
Новый законопроект предусматривает остановку и даже отмену спортивных матчей, в которых обнаружены проявления расизма. Он был единогласно одобрен.
В дополнение к остановке игр, также будет создан протокол, как подавать жалобы на расизм в прокуратуру и направлять пострадавших в специальные социальные учреждения для помощи.
«Мы должны раз и навсегда искоренить этот рак расизма, особенно в спорте. Этот закон направлен на борьбу с расизмом и создание эгалитарного общества», — приводит слова автора законопроекта Globo Esporte.
Напомним, по ходу матча 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» нападающий «Реала Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков хозяев. Из-за этого встреча прерывалась во втором тайме. После игры бразилец раскритиковал Ла Лигу за проявления расизма, а «Реал» подал жалобу в прокуратуру в связи с оскорблениями своего игрока. 23 мая стало известно, что троих болельщиков «Валенсии» арестовали после инцидента.
Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса:
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