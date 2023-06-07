Marca: «Реал» отказался от идеи подписать Кая Хаверца из «Челси»

«Реал» исключил немецкого форварда «Челси» Кая Хаверца из списка целей на летнее трансферное окно.
Как сообщает Marca, мадридцы не заинтересованы в игроке. Никаких попыток приобрести его не предпринималось. Единственным атакующим футболистом, которого «Реал» сейчас планирует подписать, остаётся нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.
Отмечается, что Хаверц ведёт переговоры с «Челси» о продлении контракта.
В сезоне-2022/2023 на счету немецкого игрока 47 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Хаверц выступает за «аристократов» на протяжении трёх лет (с 2020 года).
Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.
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