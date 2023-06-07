Источник: Лука Модрич продлил контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич подписал новый контракт с командой.

Как сообщает хорватское информационное агентство со ссылкой на источник в мадридском клубе, новое соглашение с 37-летним футболистом рассчитано до 1 июля 2024 года.

Действующий контракт Луки Модрича с «Реалом» истекает в конце июня этого года. Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии предложил Модричу контракт на 3 года.

В нынешнем сезоне полузащитник отыграл 51 матч за мадридцев во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

«Реал» занял второе место в чемпионате Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 78 очков и опередила мадридский «Атлетико» всего на одно очко.

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4:0. Модрич («Реал» Мадрид) устанавливает окончательный счёт:

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