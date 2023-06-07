Лидер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха близок к переходу в «Аль-Наср»

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха близок к переходу в «Аль-Наср».

Как сообщает журналист Руди Галетти, форвард договорился о переходе в саудовскую команду. Сторонам осталось оформить документы.

Заха — воспитанник «Кристал Пэлас». Ранее появилась информация, что «Кристал Пэлас» предложил форварду новый четырёхлетний контракт с самой большой зарплатой в истории клуба. Действующий договор ивуарийца рассчитан до лета 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в € 27 млн.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Уилфрид Заха провёл 27 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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