Индзаги – о Гвардиоле: он создал целое движение своим видением футбола

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал, почему главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу называют одним из лучших тренеров в мире.

«Он создал целое движение своим видением футбола и игровым стилем. Это случилось еще в «Барселоне». Он прогрессировал с каждым днем, поэтому я считаю, что его справедливо называют одним из лучших тренеров в мире.

У «Сити» прекрасная организация игры. У этой команды много индивидуально сильных футболистов, но при этом все они всегда играют как единое целое», – приводит официальный сайт УЕФА слова Индзаги.

10 июня «Интер» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Матч пройдёт в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Начало игры — в 22:00 мск.