Гвардиола: отправимся в Стамбул, чтобы реализовать мечту

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий финальный матч Лиги чемпионов с «Интером» и как команда будет подходить к нему.
«За время работы в «Сити» я понял, что перевозбуждение перед большими матчами нам не подходит. Мы отправимся в Стамбул, чтобы реализовать мечту, постараемся показать хорошую игру и одержать победу в финале. У нас был шанс сделать это два года назад, мы были очень близки к финалу в прошлом году. Сейчас мы снова здесь и отдадим все силы.
К финалу мы подойдём так, как подходим ко всем матчам премьер-лиги в середине недели. Игроки будут сфокусированы на том, что надо делать, и больше ничего», — приводит официальный сайт УЕФА слова Гвардиолы.
Финал Лиги чемпионов пройдёт 10 июня в Стамбуле. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.
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