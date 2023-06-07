Гвардиола рассказал о значении победы в Лиге чемпионов для «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Интером» сказал, что победа в Европе поможет «горожанам» сделать определяющий шаг к статусу большого клуба.

«Очень много клубов прощались со своими идеями и проектами, потому что не могли выиграть этот турнир, и многие становились большими клубами, потому что выигрывали его. Я не разделяю этого, но понимаю, что всё сделанное нами за эти годы, которые были очень хорошими, будет иметь смысл для остальных, только когда мы выиграем этот турнир. Если победы не будет, «смысла будет меньше». Это немного несправедливо, но надо это принять. Это так работает.

Мы также должны принять то, что, если мы хотим сделать определяющий шаг к статусу большого клуба, то должны выиграть в Европе. Мы должны выиграть Лигу чемпионов, это неизбежно. Но самое важное — это снова и снова играть в этом турнире, играть в финалах. Два года назад у нас был финал, теперь мы снова в финале. Именно это определяет большой клуб. Год за годом ты борешься на поздних стадиях Лиги чемпионов и выигрываешь трофей», — приводит официальный сайт УЕФА слова Гвардиолы.

Финал Лиги чемпионов пройдёт 10 июня в Стамбуле и начнётся в 22:00 мск.