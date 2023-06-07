Антонио – о финале с «Фиорентиной» это самое большое событие в моей жизни
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Английский форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио высказался о предстоящем финале Лиши конференций с «Фиорентиной».
«Это грандиозно! Мы не участвовали в еврокубковом финале уже 47 лет, и это, наверное, самое большое событие в моей жизни. Большинство людей хотят завершить карьеру с регалиями, и для меня это отличная возможность. Но это можно сказать про всех, не только про меня.
Однако мы ещё не достигли конечной цели. Все вокруг гудят о финале, но мы сами пока мало говорили об этой игре. Когда матч будет ближе и мы полетим туда, тогда, вероятно, в полной мере всё прочувствуем», – приводит слова Антонио пресс-служба УЕФА.
Финал Лиги конференций пройдёт на «Фортуна Арене» в Праге. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.
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