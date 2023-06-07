Майкл Антонио высказался о борьбе за бомбардирскую гонку в Лиге конференций

Английский нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио высказался о возможности стать лучшим

бомбардиром Лиги конференций.

«Как нападающий ты всегда должен забивать. Но я просто хочу быть частью команды и вносить свой вклад любым способом, будь то голы или передачи. Тем не менее, главная задача для меня — забить, и я всего на один гол отстаю от лидеров Артура Кабрала из Фиорентины» и Зеки Амдуни из «Базеля», так что все же ставлю перед собой задачу стать лучшим бомбардиром.

Мало что могу сравнить с чувством от забитого гола. Когда мяч влетает в сетку и звучит рёв болельщиков, возникает просто потрясающее ощущение», – приводит слова Антонио пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги конференций пройдёт на «Фортуна Арене» в Праге. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.