Майкл Антонио высказался о борьбе за бомбардирскую гонку в Лиге конференций

Английский нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио высказался о возможности стать лучшим
бомбардиром Лиги конференций.
«Как нападающий ты всегда должен забивать. Но я просто хочу быть частью команды и вносить свой вклад любым способом, будь то голы или передачи. Тем не менее, главная задача для меня — забить, и я всего на один гол отстаю от лидеров Артура Кабрала из Фиорентины» и Зеки Амдуни из «Базеля», так что все же ставлю перед собой задачу стать лучшим бомбардиром.
Мало что могу сравнить с чувством от забитого гола. Когда мяч влетает в сетку и звучит рёв болельщиков, возникает просто потрясающее ощущение», – приводит слова Антонио пресс-служба УЕФА.
Финал Лиги конференций пройдёт на «Фортуна Арене» в Праге. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.
- 7 июня 2023
-
07:05
-
07:00
-
06:13
-
05:06
-
04:52
-
04:41
-
04:25
-
04:25
-
04:15
-
04:07
-
03:44
-
03:31
-
03:28
-
03:18
-
03:08
-
03:07
-
02:53
-
02:48
-
02:45
-
02:16
-
02:09
-
02:00
-
01:51
-
01:51
-
00:51
-
00:51
-
00:42
-
00:25
-
00:19
-
00:17
-
00:03
- 6 июня 2023
-
23:46
-
23:42
-
23:34
-
23:33