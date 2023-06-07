Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Майкл Антонио высказался о борьбе за бомбардирскую гонку в Лиге конференций

Майкл Антонио высказался о борьбе за бомбардирскую гонку в Лиге конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Английский нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио высказался о возможности стать лучшим
бомбардиром Лиги конференций.

«Как нападающий ты всегда должен забивать. Но я просто хочу быть частью команды и вносить свой вклад любым способом, будь то голы или передачи. Тем не менее, главная задача для меня — забить, и я всего на один гол отстаю от лидеров Артура Кабрала из Фиорентины» и Зеки Амдуни из «Базеля», так что все же ставлю перед собой задачу стать лучшим бомбардиром.

Мало что могу сравнить с чувством от забитого гола. Когда мяч влетает в сетку и звучит рёв болельщиков, возникает просто потрясающее ощущение», – приводит слова Антонио пресс-служба УЕФА.

Финал Лиги конференций пройдёт на «Фортуна Арене» в Праге. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Мощный разогрев перед ЛЧ! Финал Лиги конференций. «Фиорентина» против «Вест Хэма». LIVE
Live
Мощный разогрев перед ЛЧ! Финал Лиги конференций. «Фиорентина» против «Вест Хэма». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023