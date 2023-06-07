Главный тренер «Фиорентины» Итальяно: «Вест Хэм» очень опасная команда

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался о предстоящем финале Лиги конференций.
«Мы пока не говорим о сопернике. Наше первое испытание заключается в том, что мы играем в финале. Нужно учесть каждую деталь. Любая ошибка может стать фатальной. Каждый ход имеет значение и может привести к иному результату, нежели в финале Кубка Италии, который мы проиграли. Мы должны обращать внимание на все аспекты и выходить на поле с максимальной концентрацией. Тем более, что мы играем против «Вест Хэма» — очень сильной команды с индивидуально сильными игроками в отличной физической форме.
Пускай «Вест Хэм» не очень хорошо выступил в премьер-лиге, это все равно это очень опасная команда. Если вы играете в таком финале, значит, у вас есть определенный класс. Случайно в финал не попадешь, так что нам нужно хорошо подготовиться. Дэвид Мойес — тренер с большим опытом. Его команды играют хорошо. Я уважаю его и его команду, с удовольствием встречусь с ним в Праге. И пусть победит сильнейший», – приводит слова Итальяно пресс-служба УЕФА.
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