Моуринью получил очень выгодное предложение из Саудовской Аравии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил очень выгодное предложение возглавить клуб из чемпионата Саудовской Аравии, сообщил известный инсайдер Николо Скира в соцсетях.

По информации Скиры, Моуринью, несмотря на заманчивые условия, всё равно намерен остаться в «Роме».

Моуринью работает с «Ромой» с сезона-2021/2022. В этом году он довёл команду до финала Лиги Европы. Там римская команда сыграла с «Севильей», но потерпела поражение (1:1 в основное и дополнительное время, 1:4 по пенальти).

Недавно УЕФА начал разбирательство по делу о поведении Моуринью в рамках финала Лиги Европы. Тренер обвиняется в оскорблениях главного судьи Энтони Тейлора, обслуживающего финал Лиги Европы. Моуринью сказал: «Ты чёртов позор, чёртов позор. Заткнись».