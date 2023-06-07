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Моуринью получил очень выгодное предложение из Саудовской Аравии

Моуринью получил очень выгодное предложение из Саудовской Аравии
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил очень выгодное предложение возглавить клуб из чемпионата Саудовской Аравии, сообщил известный инсайдер Николо Скира в соцсетях.

По информации Скиры, Моуринью, несмотря на заманчивые условия, всё равно намерен остаться в «Роме».

Моуринью работает с «Ромой» с сезона-2021/2022. В этом году он довёл команду до финала Лиги Европы. Там римская команда сыграла с «Севильей», но потерпела поражение (1:1 в основное и дополнительное время, 1:4 по пенальти).

Недавно УЕФА начал разбирательство по делу о поведении Моуринью в рамках финала Лиги Европы. Тренер обвиняется в оскорблениях главного судьи Энтони Тейлора, обслуживающего финал Лиги Европы. Моуринью сказал: «Ты чёртов позор, чёртов позор. Заткнись».

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