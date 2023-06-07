Семья Месси разделилась в выборе нового клуба для Лео, но там нет «Барселоны» — Фонтес
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, покидающий команду на правах свободного агента, получил два крупных, с точки зрения финансов, предложения от клубов МЛС и Саудовской Аравии. Теперь семья аргентинского футболиста не может определиться, где он должен продолжить карьеру. Об этом сообщает журналист Жоан Фонтес в «Твиттере».
По сведениям источника, жена Месси Антонелла склоняется к варианту с клубом из США. Сам Месси и его отец Хорхе предпочитают Саудовскую Аравию. Отмечается, что никто в семействе Месси не склоняется к варианту с «Барселоной». Либо никто не хочет видеть Лионеля в испанской команде, либо подобный вариант недоступен из-за финансовых проблем каталонцев.
Фанаты «Барсы» кричат «Месси» после чемпионства. Видеоролик:
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