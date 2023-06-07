«Манчестер Юнайтед» летом собирается отпустить шесть футболистов
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в летнее трансферное окно готов отказаться от услуг шести футболистов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, манкунианцев с большей долей вероятности покинут вратарь Дин Хендерсон («Ноттингем Форест»), защитники Гарри Магуайр, Эрик Бейи, Алекс Теллес, а также полузащитник Донни ван де Бек и нападающий Ваут Вегорст, арендованный у «Бёрнли». Продлевать его арендное соглашение не намерены.
Прошлый сезон Хендерсон как раз провёл на правах аренды в «Форест», Бейи был арендован «Марселем», Теллес — «Севильей». Магуайр, ван де Бек играли за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2022/2023.
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