Защитник «Интера» Бастони высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов

Защитник «Интера» Алессандро Бастони поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча состоится в субботу, 10 июня. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
«Играем ли мы лучше в больших матчах? Мы шутим в команде, что в следующем году было бы здорово, если бы в лиге был только «Наполи».
Мы видели много матчей «Сити» и знаем, что, если подпускать их слишком близко к нашей штрафной площадке, это может создать большие проблемы. Мы ещё будем анализировать их игру на этой неделе.
Онана дал нам больше опыта на европейском уровне. Ачерби — очень надёжный игрок и человек, который также принёс с собой много опыта. Мы знаем, как сложно пройти весь путь в Европе, — мы должны максимально использовать эту возможность, ведь кто его знает, когда у нас будет второй шанс», — приводит слова Бастони официальный сайт УЕФА.
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- 7 июня 2023
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