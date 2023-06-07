Защитник «Интера» Бастони высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов

Защитник «Интера» Алессандро Бастони поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча состоится в субботу, 10 июня. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Играем ли мы лучше в больших матчах? Мы шутим в команде, что в следующем году было бы здорово, если бы в лиге был только «Наполи».

Мы видели много матчей «Сити» и знаем, что, если подпускать их слишком близко к нашей штрафной площадке, это может создать большие проблемы. Мы ещё будем анализировать их игру на этой неделе.

Онана дал нам больше опыта на европейском уровне. Ачерби — очень надёжный игрок и человек, который также принёс с собой много опыта. Мы знаем, как сложно пройти весь путь в Европе, — мы должны максимально использовать эту возможность, ведь кто его знает, когда у нас будет второй шанс», — приводит слова Бастони официальный сайт УЕФА.

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