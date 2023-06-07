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«Енисей» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция стыкового матча РПЛ начнётся в 15:00

«Енисей» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция стыкового матча РПЛ начнётся в 15:00
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Сегодня, 7 июня, в футбольном манеже в Красноярске состоится первый стыковой матч за право выступать в Российской Премьер-Лиге. Встретятся местный «Енисей» и воронежский «Факел». Стартовый свисток Сергея Карасёва прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия - Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
07 июня 2023, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главным тренером «Енисея» является Алексей Ивахов. В прошедшем розыгрыше Мелбет Первой лиги красноярская команда заняла четвёртое место, позволяющее сыграть в стыковых матчах. Однако «Алания», занявшая третье место, не была лицензирована на РПЛ, поэтому «Енисей» посеян выше, поэтому попал в стыковых матчах на «Факел», а не на «Пари НН».

Главным тренером «Факела» с 1 мая 2023 года является Вадим Евсеев. Команда набрала столько же очков, сколько и «Пари НН» (30), но расположилась на строчку ниже (14) из-за разницы дополнительных показателей.

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