Все билеты на стыковой матч «Енисей» — «Факел» проданы
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В первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге встретятся красноярский «Енисей» и воронежский «Факел». Команды будут играть на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На матч были проданы все билеты. Об этом сообщила пресс-служба «Енисея».
Отметим, что вместимость красноярского манежа составляет 3 тыс. зрителей. Ответный матч состоится в Воронеже в субботу, 10 июня. Начало игры — в 17:30 мск.
«Факел» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Енисей» занял четвёртое место в Мелбет Первой лиге.
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