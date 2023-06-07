«Урал» объявил о продлении контракта с Артёмом Маминым

«Урал» объявил о продлении контракта со своим защитником Артёмом Маминым. Прежнее соглашение сторон было рассчитано до лета 2023 года, срок нового контракта не уточняется.

«Артём Мамин остаётся в «Урале». Уроженец Екатеринбурга продлил соглашение с «Уралом», срок которого истекал этим летом.

Всего за свою карьеру в «Урале» защитник провёл 30 матчей. А в прошлом сезоне Артём выходил на поле в 14 матчах РПЛ и Кубка России, в которых отметился одной голевой передачей. И, конечно же, мы помним результативный прострел футболиста в штрафной «Оренбурга», который привёл к важнейшему голу!

Желаем Тёме как можно больше игровой практики и результативной игры в составе нашей команды в новом сезоне», — сообщает пресс-служба «Урала» в клубном телеграм-канале.