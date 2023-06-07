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Защитник «Интера» Робин Госенс: я мечтаю о финале Лиги чемпионов

Защитник «Интера» Робин Госенс: я мечтаю о финале Лиги чемпионов
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Защитник «Интера» Робин Госенс высказался о финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Встреча состоится в субботу, 10 июня. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Успех с «Торино» придаёт нам уверенности перед матчем в Стамбуле. Нам было непросто последние 20 минут, но нас ждёт то же самое через неделю. Это была хорошая победа.

Я мечтаю о финале. Помню, лет десять назад я играл со своими друзьями и мы вместе смотрели такие матчи, как тот, в котором я скоро сам сыграю. Это невероятно.

Мы гордимся тем, что прошли так далеко, и мы это заслужили. Мы собираемся сделать всё возможное, чтобы показать всё, на что способны. Я так упорно боролся, чтобы попасть сюда и получить шанс сыграть в стартовом составе. Теперь я играю гораздо больше и рад продемонстрировать все свои сильные стороны», — приводит слова Госенса официальный сайт УЕФА.

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