Экс-игрок ЦСКА Жезус: водку больше пьют русские, а в пиве выиграют бразильцы

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» из Нальчика бразилец Рикардо Жезус поделился впечатлениями от еды и напитков в России. Жезус выступал в чемпионате страны с 2008 по 2013 год. Он признался, что очень полюбил борщ, а также сравнил особенности употребления алкоголя бразильцами и русскими.
«Больше всего нравилось не традиционное кавказское блюдо — борщ! В Бразилии мы едим суп зимой, и то не всегда. А в России все начинают обед с супа. В Португалии мы вот тоже к этому привыкли. Сам не очень люблю пробовать новую еду, но борщ — что-то невероятное!
Кто больше пьёт — русские или бразильцы? Зависит от того, что пить! Водку — точно русские, а если пиво, тут выиграют бразильцы.
Я не особенно часто посещал застолья, но иногда мы выбирались всей командой отметить важные победы. Там я видел кавказские танцы. Наш капитан Машуков очень хорошо танцевал, Самсонов — тоже. На первый взгляд кажется, что танец несложный, но я так и не выучил», — приводит слова Жезуса Sport24.
- 7 июня 2023
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