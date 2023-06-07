Какой трансфер РПЛ был лучшим в сезоне-2022/2023? Голосование «Чемпионата»

«Чемпионат» запустил голосование за лучший трансфер в РПЛ по итогам сезона-2022/2023. На первое место претендуют переход Артёма Дзюбы, Сергея Пиняева, Ильи Лантратова и Максима Глушенкова (все – в «Локомотив»), Родригао и Мантуана (оба – в «Зенит»), Мойзеса (в ЦСКА), Бенхамина Гарре (в «Крылья Советов») и Антона Зиньковского (в «Спартак»).

Голосование проходит в формате рейтинга. Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему один футболист круче другого, а кто-то, может, вообще не заслужил находиться в этом рейтинге.

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.