В Минцифры сообщили, что почти миллион россиян оформили карту болельщика

Почти миллион россиян оформили карту болельщика. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России).
«Завершены матчи Российской Премьер-Лиги. К концу футбольного сезона было выдано 967 тыс. карт болельщика.
Регионы с наибольшим количеством выданных карт:
1. Москва — 135,2 тыс.
2. Санкт-Петербург — 129 тыс.
3. Краснодарский край — 120 тыс.
4. Нижегородская область — 86,7 тыс.
5. Ростовская область — 76,7 тыс.
Среди всех карт 64% выдано мужчинам, 36% — женщинам.
Всего за сезон с использованием карты болельщика состоялось 148 матчей. Технически сложные системы идентификации и контроля доступа справились со своей задачей. В 11 городах на 16 стадионах более миллиона болельщиков успешно попали на матчи.
Рекорд использования карты болельщика поставлен в Санкт-Петербурге. Почти 50 тыс. человек пришли на матч «Зенит» — «Спартак» на «Газпром Арене», — написано в заявлении министерства.
- 7 июня 2023
-
11:30
-
11:29
-
11:27
-
11:15
-
11:05
-
11:01
-
11:00
-
10:54
-
10:52
-
10:45
-
10:44
-
10:41
-
10:37
-
10:33
-
10:32
-
10:27
-
10:20
-
10:17
-
10:17
-
10:10
-
10:04
-
09:58
-
09:55
-
09:45
-
09:36
-
09:32
-
09:25
-
09:16
-
09:14
-
09:05
-
09:00
-
08:30
-
07:52
-
07:43
-
07:40