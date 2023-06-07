В Минцифры сообщили, что почти миллион россиян оформили карту болельщика

Почти миллион россиян оформили карту болельщика. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России).

«Завершены матчи Российской Премьер-Лиги. К концу футбольного сезона было выдано 967 тыс. карт болельщика.

Регионы с наибольшим количеством выданных карт:

1. Москва — 135,2 тыс.

2. Санкт-Петербург — 129 тыс.

3. Краснодарский край — 120 тыс.

4. Нижегородская область — 86,7 тыс.

5. Ростовская область — 76,7 тыс.

Среди всех карт 64% выдано мужчинам, 36% — женщинам.

Всего за сезон с использованием карты болельщика состоялось 148 матчей. Технически сложные системы идентификации и контроля доступа справились со своей задачей. В 11 городах на 16 стадионах более миллиона болельщиков успешно попали на матчи.

Рекорд использования карты болельщика поставлен в Санкт-Петербурге. Почти 50 тыс. человек пришли на матч «Зенит» — «Спартак» на «Газпром Арене», — написано в заявлении министерства.