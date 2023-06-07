Стало известно, когда прооперируют ветерана «Спартака» Юрия Гаврилова

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи рассказал, что ветерана красно-белых Юрия Гаврилова, который ранее был госпитализирован, прооперируют завтра, 8 июня.

«Всё нормально, он уже сам ходит, я говорил с ним по телефону. Завтра будет операция на сонной артерии. После этого будут разные мероприятия, но всё от него зависит, потому что инсульт лечится при условии того, что сам больной старается вылечиться. Всё зависит от него, прогнозы положительные», — приводит слова Хаджи «РИА Новости Спорт».

Юрий Гаврилов является бронзовым призёром Олимпийских игр 1980 года, двукратным чемпионом СССР (1976 и 1979), финалистом Кубка СССР (1981), а также членом клуба Григория Федотова и клуба 100 российских бомбардиров.