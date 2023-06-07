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Фёдор Чалов лидирует в голосовании «Чемпионата» на лучшего игрока РПЛ. Малком — вне топ-3

Фёдор Чалов лидирует в голосовании «Чемпионата» на лучшего игрока РПЛ. Малком — вне топ-3
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов лидирует в голосовании «Чемпионата» на лучшего игрока РПЛ в сезоне-2022/2023. Интересно, что бразильский нападающий «Зенита» Малком не входит даже в тройку лидеров.

Напомним, в список претендентов на звание лучшего игрока сезона в РПЛ входят: Малком, Вендел, Дуглас Сантос (все — «Зенит»), Эдуард Сперцян, Джон Кордоба (оба — «Краснодар»), Квинси Промес, Александр Соболев (оба — «Спартак»), Фёдор Чалов, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Артём Дзюба («Локомотив») и Максим Осипенко («Ростов»).

Голосование проходит в формате рейтинга. Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему один футболист круче другого, а кто-то, может, вообще не заслужил находиться в этом рейтинге.

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.

Голосование за лучшего футболиста сезона в РПЛ:
Малком, Промес, Дзюба, Чалов, Соболев, Вендел — кто лучший игрок сезона в РПЛ?
Рейтинг
Малком, Промес, Дзюба, Чалов, Соболев, Вендел — кто лучший игрок сезона в РПЛ?
Комментарии
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