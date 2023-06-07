Фёдор Чалов лидирует в голосовании «Чемпионата» на лучшего игрока РПЛ. Малком — вне топ-3

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов лидирует в голосовании «Чемпионата» на лучшего игрока РПЛ в сезоне-2022/2023. Интересно, что бразильский нападающий «Зенита» Малком не входит даже в тройку лидеров.
Напомним, в список претендентов на звание лучшего игрока сезона в РПЛ входят: Малком, Вендел, Дуглас Сантос (все — «Зенит»), Эдуард Сперцян, Джон Кордоба (оба — «Краснодар»), Квинси Промес, Александр Соболев (оба — «Спартак»), Фёдор Чалов, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Артём Дзюба («Локомотив») и Максим Осипенко («Ростов»).
Голосование проходит в формате рейтинга. Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему один футболист круче другого, а кто-то, может, вообще не заслужил находиться в этом рейтинге.
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
- 7 июня 2023
-
11:30
-
11:29
-
11:27
-
11:15
-
11:05
-
11:01
-
11:00
-
10:54
-
10:52
-
10:45
-
10:44
-
10:41
-
10:37
-
10:33
-
10:32
-
10:27
-
10:20
-
10:17
-
10:17
-
10:10
-
10:04
-
09:58
-
09:55
-
09:45
-
09:36
-
09:32
-
09:25
-
09:16
-
09:14
-
09:05
-
09:00
-
08:30
-
07:52
-
07:43
-
07:40