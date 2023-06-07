Арбитр Карасёв: авторитет и опыт позволяют получать большие матчи. Спасибо, что доверяют

Российский арбитр Сергей Карасёв не стал оценивать свою работу, но отметил, что ему удалось отработать на большом количестве топовых матчей.

«Я не оцениваю свою работу — пусть это делают другие люди. Было очень много топовых матчей, на которых довелось отработать. Безумно этому рад! Конечно же, это не просто так — авторитет, опыт и статус позволяют получать большие матчи. Спасибо руководству, что доверяют мне», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Сегодня, 7 июня, Сергей Карасёв обслужит первый стыковой матч за право выступления в Российской Премьер-Лиге. В Красноярске сыграют «Енисей» и «Факел». Ранее судья отработал матчи чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов, а также чемпионата мира 2018 года. В 2021 году Карасёв получил право отработать матч Суперкубка УЕФА.