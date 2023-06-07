Смолов ответил на вопрос, сколько ему хватит денег на месяц для комфортной жизни в Москве

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов ответил на вопрос, сколько ему нужно денег на месяц для комфортной жизни в Москве.

«Сколько нужно денег для комфортной жизни в месяц без крупных покупок? Сложно сказать. Считаю, что это не очень правильно, потому что знать цену деньгам — это важно. Считать и контролировать свои расходы месячные — это правильно. Я этого не делаю. Я сейчас был в Саратове, и мы это обсуждали с родителями, и я вспомнил сцену из Succesion (сериал «Наследники». — Прим. «Чемпионата») во втором или третьем сезоне. Там крупный медиамагнат Логан Рой, который придумал эту империю, спрашивает одного из своих сыновей: «Сколько стоит галлон молока?» На что тот ему говорит: «Кто вообще эту херню спрашивает? Кому это, нахер, надо?» Я думаю, что на еду, бензин, лёгкий шопинг мне хватит 300–400 тысяч рублей в месяц.

Не хватит, потому что я хожу в рестораны? А что? Я без алкоголя хожу в рестораны преимущественно.

Не пью вино? Раз в месяц. Я недавно ходил с Паршивлюком в новый японский ресторан. Он супер, я даже готов прорекламировать. Там был свежий корень васаби, икра альбиноса. И нас без алкоголя прибили на 180 тысяч. Мы вчетвером поели. Если без алкоголя, не брать корень васаби, икру альбиноса, карпаччо из крыльев стрекозы — нормально хватит», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Nobel.