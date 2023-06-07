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Раскрыты бонусы Месси за переход в «Интер Майами». В их числе — покупка любого клуба МЛС

Раскрыты бонусы Месси за переход в «Интер Майами». В их числе — покупка любого клуба МЛС
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Нападающего Лионеля Месси связывают с переходом в клуб МЛС «Интер Майами». The Athletic раскрыл бонусы, которые 35-летний аргентинец получит, если станет игроком американской лиги.

1) Месси будет получать процент от прибыли от новых подписчиков Apple+, которые начнут смотреть матчи и контент МЛС.
2) Месси начнёт получать прибыль от продажи некоторых продуктов adidas.
3) Месси сможет купить любую команду МЛС после завершения карьеры.

Ранее сообщалось, что жена Месси Антонелла склоняется к тому, чтобы её муж продолжил карьеру в МЛС. Сам Месси и его отец Хорхе смотрят на вариант с Саудовской Аравией. Идею перехода в «Барселону» никто не рассматривает.

Отец Месси приехал на встречу с президентом «Барселоны». Видеоролик:

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