У Семака и Абаскаля — 8-е и 9-е места в голосовании «Чемпионата» на лучшего тренера сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак занимает восьмое место в голосовании «Чемпионата» на лучшего тренера сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге. При этом наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль — на девятом месте.
Напомним, «Чемпионат» проводит голосование за лучшего тренера РПЛ по итогам сезона-2022/2023, в котором участвуют: Марцел Личка («Оренбург»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Валерий Карпин («Ростов»), Владимир Федотов (ЦСКА), Сергей Ташуев («Ахмат»), Виктор Гончаренко («Урал»), Гильермо Абаскаль («Спартак»), Сергей Семак («Зенит») и Владимир Ивич («Краснодар»).
Голосование проходит в формате рейтинга. Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему кто-то из специалистов должен быть в топе, а кому-то из коучей там не место!
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
- 7 июня 2023
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