«Краснодар» объявил о переходе полузащитника «Оренбурга» Эктова
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Полузащитник «Оренбурга» Александр Эктов перешёл в «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба кубанского клуба на официальном сайте.
«Краснодар» и «Оренбург» достигли соглашения о трансфере 27-летнего хавбека. Через несколько дней Александр Эктов прибудет в Краснодар, пройдет медобследование и подпишет с «быками» личный контракт», — сказано в заявлении «Краснодара».
27-летний Эктов стал игроком «Оренбурга» летом 2020 года, перейдя из «Шинника». В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, забив три гола и отдав три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекало летом 2024 года.
Прошедший сезон Российской Премьер-Лиги «Оренбург» завершил на седьмом месте в турнирной таблице.
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