Мак Аллистер перейдёт в «Ливерпуль» за € 40 млн — Романо
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Полузащитник «Брайтон энд Хоув Альбион» и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер перейдёт в «Ливерпуль». Красные заплатят за футболиста € 40 млн. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Отмечается, что документы будут подписаны после прохождения Мак Аллистером медобследования с разрешения «Брайтона».
Действующее соглашение полузащитника с «Брайтоном» рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления ещё на год. В сезоне-2022/2023 24-летний аргентинец провёл за «чаек» 40 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал три результативные передачи. В составе сборной Аргентины полузащитник стал чемпионом мира 2022 года.
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