«Оренбург» выкупил у «Спартака» Оганесяна
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Футбольный клуб «Оренбург» объявил о выкупе нападающего Степана Оганесяна у «Спартака». Срок нового контракта 21-летнего игрока не уточняется. Ранее Оганесян выступал за оренбургский клуб на правах аренды.
«Степан — наш! Теперь не аренда! Степан Оганесян подписал контракт с ФК «Оренбург» и продолжит выступления за нашу команду», — написала пресс-служба оренбуржцев в клубном телеграм-канале.
Напомним, 21-летний российский нападающий провёл в аренде в «Оренбурге» весь сезон-2022/2023. За эту команду он сыграл 24 матча, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Степана Оганесяна в € 500 тыс. Футболист привлекался к выступлениям за юношеские сборные России разных возрастов.
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