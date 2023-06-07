Российского футболиста Гасанова задержали с наркотиками в Москве

Российского футболиста Шамиля Гасанова задержали в Москве с наркотиками. У спортсмена нашли свёрток, в котором находились 0,54 г мефедрона, информирует телеграм-канал Mash.

Согласно сведениям источника, Гасанов перебегал дорогу в неположенном месте на Боровском шоссе, в связи с чем к нему подошли сотрудники ДПС. Шамиль заметно нервничал, поэтому правоохранители решили его досмотреть. В кармане футболиста был найден свёрток, перемотанный синей изолентой. Гасанов признался, что в свёртке находятся запрещённые вещества, а сам он возвращался из Мещерского парка, где забрал так называемую «закладку».

На Гасанова возбуждено уголовное дело по 228-й статье УК РФ. Сейчас футболист находится под подпиской о невыезде.

Отметим, что в данный момент Шамиль Гасанов представляет узбекистанский клуб «Сурхан». Ранее он выступал за «Анжи», «Енисей», «Динамо» из Махачкалы и ряд других российских команд.