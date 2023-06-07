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Ветеран ЦСКА: уровень РПЛ не упал, отъезд легионеров не сказался. Было интересно смотреть

Ветеран ЦСКА: уровень РПЛ не упал, отъезд легионеров не сказался. Было интересно смотреть
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что уровень Российской Премьер-Лиги с отъездом легионеров не упал.

«В текущих обстоятельствах уровень РПЛ нисколько не упал. Было очень интересно смотреть. Особенно последние игры, когда шла борьба за второе и третье место. Чемпионат прошёл на высоком уровне, футболисты тоже прибавили, поняли, что так, как они играли раньше — играть нельзя. Стали показывать наступательный агрессивный футбол. Отъезд легионеров нисколько не сказался.

Лучший тренер в этом сезоне — определённо Федотов. Он выстроил команду, грамотно распределил состав, даже Карраскаля посадил на лавку, чтобы не выпендривался. Он жёсткий человек. К нему не придерёшься. Я его поздравляю. Из российских игроков мне понравился Чалов. Он наконец нашёл себя, понял, что нужно вкалывать, нужно работать и стараться всё время идти в борьбу. У него всё получилось, молодец!» — приводят слова Пономарёва «РИА Новости Спорт».

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