Колыванов назвал самую популярную команду из регионов России

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов рассказал, какой клуб считает самой популярной командой из регионов России. Он выделил «Краснодар» и отметил отношение владельца клуба Сергея Галицкого к своему детищу.

«Самый популярный региональный клуб? Наверное, «Краснодар». Болельщики их любят, стадион хорошо заполняется. Почему, например, не «Крылья Советов» или «Рубин»? Про «Рубин» так не скажешь, там нет такой плеяды болельщиков. У «Краснодара» же инфраструктура обалденная, шикарный парк, необыкновенный стадион. Галицкий вкладывает всю душу и сердце. Болельщики прониклись этим», — приводит слова Игоря Колыванова Legalbet.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Краснодар» финишировал на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Также «быкам» предстоит сыграть в Суперфинале Кубка России с ЦСКА. Игра состоится 11 июня.